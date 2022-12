Hazırda dünya çempionatında üçüncü yer uğrunda Xorvatiya və Mərakeş milli komandaları qarşılaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasının iştirakçıları da həmin oyunu izləyir.

Aksiyada iştirak edənlərin oyunu izləməsi üçün İctimai TV tərəfindən monitor quraşdırılıb.

Həmçinin, qarşılaşmanı rusiyalı sülhməramlılar da seyr edir.

Belə ki, onlar Mərakeşin qoluna maraqlı reaksiya veriblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

