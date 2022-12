Bu gün Qətərdə keçirilən dünya çempionatının qalibi müəyyənləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, final matçında Argentina və Fransa yığmaları üz-üzə gələcək.

“Lusail” stadionunda oynanılacaq matçı polşalı Şimon Marçinyak idarə edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

DÇ-2022

Final

18 dekabr

19:00. Argentina - Fransa

Baş hakim: Şimon Marçinyak (Polşa)

“Lusail” stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.