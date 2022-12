Qətərdə keçirilən dünya çempionatı bu gün final oyunu ilə başa çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Fransa millisi ilə Argentina qarşılaşır. Görüş Argentinanın xeyrinədir -2:0.

Oyunun keçirildiyi "Lusail" stadionunda Azərbaycan bayrağı da dalğalanır. Stadionda olan azarkeşlərdən birinin Azərbaycan bayrağı açması kadrlarda görülüb.

