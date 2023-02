Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin elektron informasiya resursu, yəni "nnk.gov.az" domen adı ilə AzStateNet şəbəkəsinə köçürüldü.

Bu barədə Metbuat.az-a Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

Xidmət Naxçıvanda dövlət orqanlarının internet səhifələrinin “gov.az” zonasında qeydiyyatdan keçirilməsi və təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirləri davam etdirir.

