“Qarabağ”ın Ovusu üçün tələb etdiyi məbləğ məlum oldu

“Qarabağ”ın futbolçusu Kvabena Ovusu üçün Macarıstan klubu “Ferentsvaroş”dan tələb etdiyi məbləğ müəyyənləşib.

Metbuat.az “Nemzeti Sport” nəşrinə istinadən məlumatına görə, qanalı hücumçunun qış transfer dönəmində “Ferentsvaroş”a keçidi ağdamlılara 300 min avro qazandıra bilər.

26 yaşlı forvard macarlarla mövsümün sonu üçün azad agent kimi 2 illik müqaviləni razılaşdırsa da, klub onu indi heyətinə qatmaq niyyətindədir. Bu yöndə klublar arasında danışıqlar davam edir. Maliyyə şərtlərində razılıq əldə olunsa, Ovusu yaxın günlərdə “Ferentsvaroş”a qoşulacaq.

Qeyd edək ki, Kvabena Ovusu 2020-ci ilin yanvarından “Qarabağ”ın şərəfini qoruyur. Onun ağdamlılarla müqavilə müddəti mövsümün sonuna qədərdir.

