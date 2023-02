Əməkdar artist Ehtiram Hüseynov "Həmin Zaur" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanəndənin studiyaya girərkən yeriməkdə çətinlik çəkdiyi kameralara əks olunub.

O, proqram boyunca ifalarını da yerindən tərpənmədən səsləndirməyə çalışıb.



Qeyd edək ki, xanəndə dağınıq skleroz xəstəliyindən əziyyət çəkir.

