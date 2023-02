“20 Yanvar Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verir, müstəqillik uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərə rəhmət və onların ailələrinə səbr diləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi tviterdə paylaşım edib.

“Əziz şəhidlərin ruhları şad olsun”, - paylaşımda bildirilib.

