Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri mayın 14-də keçiriləcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.

Qeyd edək ki, seçkilər 18 iyuna planlaşdırılmışdı.

