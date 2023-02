İran indidə Ermənistandan istifadə etməyə başlayıb: Tehranın yeni niyyəti nədir? - ŞƏRH

Cənubi Qafqazda hadisələrə təsir imkanlarını əldən verən və geosiyasi müstəvidə adi regonal oyunçuya çevrilən İran İslam Respublikası indi Ermənistandan alət kimi istifadə edərək "geriqayıdış"a nail olmaq niyyətindədir.

Ukraynada müharibə aparan Rusiyaya PUA-larla yanaşı, zirehli jiletlər, dəbilqələr, 122 mm və 152 mm çaplı top mərmiləri, minatanlar və tank əleyhinə raket qurğuları üçün raketlər satan İran eyni çeşidli göndərişləri Ermənistana da etməyə başlayıb.

Hazırda İtaliyadan 3 səyyar-mobil kazarma kompleksi satın almış Ermənistan Müdafiə Nazirliyi İrandan "Shahed-136" və "Ababil" zərbə pilotsuz uçan aparatlarını (PUA) satın almaq niyyətindədir.

İrəvanla Tehran arasında iki ay əvvəl başlayan və hazırda davam edən danışıqlarda digər məqam isə sözügedən zərbə PUA-larının Ermənistanda istehsal edilməsi üçün yerli istehsal müəssisəsinin, zavodun inşasıdır. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, həmin PUA-ların istehsalçısı olan, İranın İsfəhan şəhərində yerləşən HESA dövlət konserni Ermənistanın Spitak şəhərində kiçik zavod inş etməyi planlayır. Zavod HESA-nın Tacikistanda qurduğu digər zavodun tam analoqu olmalıdır.

Bununla yanaşı, İrandan Ermənistana "Dehlaviyeh" ("Dəhləviyə") və "Almas" tank əleyhinə raket kompleksləri (TƏRK) verməyə davam edir.

2022-ci ilin noyabrın 12-dən bəri İrandan Ermənistana 740 "Dəhləviyə" və 210 "Almas" göndərilib. Bu TƏRK-lərin satışına ötən ay başlanıb: yerdə qalan komplekslərin hamısı İranın Ermənistana hədiyyəsidir.

İran hakimiyyəti bu minvalla "Cənubi Qafyqazda Təl-Əviv-İstanbul-Bakı strateji üçbucağının güclənməsinin qarşısını alaraq qüvvələri bərabərləşdirmək" niyyətində olduğunu vurğulayır. Faktiki olaraq Tehrandakı molla rejimi Ermənistanı silahlandıraraq "dost və qardaş erməniləri yeni savaşa hazır etmək"lə məşğul olur.

Lakin Ermənistanın və ermənilərin belə savaş olarsa nələri itirərək hansı fəlakətlərə düçar olacaqları isə ayətullaları əsla maraqlandırmır.

Siyasi şərhçi Elçin Alıoğlu

