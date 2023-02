Ermənistan ombudsmanı Kristine Qriqoryan istefa ərizəsini parlamentə təqdim edib.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, istefasını başqa işə keçməsi ilə əlaqələndirib.

Medianın xəbərinə görə, o, bundan sonra Ermənistanın Ali Məhkəmə Şurasında çalışacaq.

