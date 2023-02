"Neftçi" PFK-nın “Apollon” klubu ilə futbolçu Qodsvey Donyonun satışı ilə əlaqədar rəsmi danışıqlar uğurla başa çatdırılıb və hücumçu Kipr təmsilçisinə satılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub özü məlumat yayıb. “Ağ-qaralar”a göstərdiyi xidmətlərə görə qanalı futbolçuya təşəkkür edib, gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

Qeyd edək ki, Qodsvey Donyo 15-i çempionat, (5 qol) 2-si kubok, 4-ü avrokubok (1 qol) olmaqla 21 rəsmi matçda “Neftçi”nin formasını geyinib, 6 qol vurub.

