Polisin inzibati binasında qeydiyyatda olan şəxslər sistemdən çıxarılır.

Bununla da həmin vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi keçərsiz hesab olunur.

Bakının Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsində yaşayan və illərdir bu rayonun polis şöbəsində qeydiyyatda olan sakinlər eyni vəziyyətlə üzləşiblər. Onlar evləri sənədsiz olduğu üçün faktiki yaşayış ünvanına qeydiyyata düşə bilmirlər.

Metbuat.az "Baku TV"nin mövzu ilə bağlı hazırladığı süjeti təqdim edir:

