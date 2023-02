İranın Qərbi Azərbaycan ostanının Xoy şəhərində zəlzələ baş verməsi nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az "Mehr"ə istinadən xəbər verir ki, 5.8 bal gücündə baş verən zəlzələ səbəbindən ümumilikdə 580-dən çox sakin xəsarət alıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.