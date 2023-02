“Polşa NATO-nun koordinatorluğu ilə Ukraynaya “F-16” qırıcı təyyarə verməyə hazırdır”.

Metbuat.az UNIAN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Mateuş Morvetski bildirib.

Onun sözlərinə görə, bir neçə ay əvvəl “MiQ”lərin tədarükündə olduğu kimi istənilən hərbi hava qüvvələri də NATO ölkələri ilə koordinasiya halında bunu həyata keçirə bilər:

“Burada da biz tam koordinasiyalı hərəkət edəcəyik”.

