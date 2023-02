Tayvanda yeni hökumət qurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni hökumətin baş naziri Çen Çien-jen olub. Tayvanın CNA agentliyinin məlumatına görə, yeni hökumət artıq işə başlayıb. Bildirilir ki, Demokratik Tərəqqi Partiyası bələdiyyə seçkilərində uğur əldə edə bilmədiyinə görə, partiya sədri Su Tseng-çanq baş nazir postundan istefa verib. O həmçinin partiya sədrliyi postundan da gedib.

Qeyd edək ki, hazırki Baş nazir Çen Çien-jen Tayvan lideri Tsai İng-Venin köməkçisi postunu icra edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.