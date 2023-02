Ermənistanda hərbi hissənin mühafizə məntəqəsinin döyüş mövqeyi komandirinin köməkçisi, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu həbs edilib.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun 29 yanvar tarixində xidməti silahı ilə əsgəri güllələməsi olub.

Qeyd edilib ki, hazırda həmin hərbçi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Araşdırma aparılır.

