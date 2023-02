Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun işçilərinin aylıq vəzifə maaşları artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, İşçi qrupunun işçilərinin yeni aylıq vəzifə maaşlarının məbləği müəyyənləşib.

Bu Qərar 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.





