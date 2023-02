Ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin müşayiət edilməli olduğu hallar açıqlanıb

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) avtonəqliyyat vasitəsi ilə müşayiət edilməli olduğu hallar müəyyənləşir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, aşağıdakı hallardan biri və ya bir neçəsi olduqda iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) avtonəqliyyat vasitəsi ilə müşayiət edilməlidir:

mühafizə avtomobili ilə:

- nəqliyyat vasitəsinin eni 2,55 metrdən artıq olduqda;

- nəqliyyat vasitəsinin hündürlüyü 4 metrdən artıq olduqda;

- nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu 24 metrdən artıq olduqda;

- nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 50 tondan artıq olduqda;

mühafizə və müşayiət avtomobili ilə:

- nəqliyyat vasitəsinin eni 3,5 metrdən artıq olduqda;

- nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu 30 metrdən artıq olduqda;

- nəqliyyat vasitəsinin ümumi kütləsi 80 tondan artıq olduqda;

- hərəkət zamanı nəqliyyat vasitəsi əks istiqamətdəki hərəkət zolağını bu Qanunda nəzərdə tutulmuş (Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsi, onların hərəkətinə icazənin verilməsi qaydası və ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət edən avtonəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit və çəki parametrləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir) qayda ilə müəyyən edilən hədlərdən artıq tutduqda;

- daşınma prosesində iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin maneəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədilə yol hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə yuxarıda nəzərdə tutulmuş qayda ilə müəyyən edilən tədbirlərin həyata keçirilməsinə zərurət olduqda.

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə hərəkət etməsinə icazənin verilməsinə görə “Dövlət rüsumu haqqında” qanuna uyğun olaraq dövlət rüsumu tutulur. İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin yuxarıda qeyd edilən hallara uyğun olaraq müvafiq avtonəqliyyat vasitələri ilə müşayiət olunmasına, həmçinin, bu Qanunda nəzərdə tutulmuş qayda ilə müəyyən edilən hallarda hərəkət marşrutunun müəyyən olunmasına görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə xidmət haqqı tutulur.

Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları ilə iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etməsinə icazənin verilməsi üçün ərizəçi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) elektron qaydada müraciət edir. Ərizəçinin müraciətinə “Lisenziyalar və icazələr haqqında” qanuna uyğun olaraq baxılır.

Layihə səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.