Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstana işgüzar səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia" bildirib.

Qeyd olunub ki, Paşinyan 2-3 fevral tarixlərində Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında və “Digital Almaty Awards” beynəlxalq forumunda iştirak edəcək.

