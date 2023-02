23 yaşlı xanımın törətdiyi əməl ölkəni silkələdi: Yeni həyata başlamaq üçün... - FOTO

Almaniyada 23 yaşlı qadın dəhşətli hadisə törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sharaban adlı qadın ailəvi problemlər səbəbilə yeni həyata başlamaq istəyib. Bu məqsədlə o, özünün öldüyü barədə təəssurat yaratmaq üçün instaqramda xarici görünüşü özünə oxşayan qadını taparaq onu öldürüb. İraq əsilli Almaniya vətəndaşı olan Sharabanın öldürdüyü qadın 23 yaşlı Əlcəzairli sosial mediada tanınan Xadidja adlı xanım olub. Sharaban özünə bənzəyən xanıma 50 bıçaq zərbəsi vurub.

Almaniya polisinin məlumatına görə, qadınların hər ikisi bir-birinə çox bənzəyir.

