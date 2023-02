İranda molla rejiminin qanunverici orqanı qadınlarla bağlı yeni qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran parlamentinin Məhkəmə-hüquq komissiyasının son qərarına əsasən, iranlı qadın ölkəni tərk etmək üçün himayəsində olduğu atası və ya ərinin icazəsini almalıdır.



