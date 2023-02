Cənubi Azərbaycanın əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edən Xoy şəhərində ötən ay baş verən zəlzələdən sonra insanlar köməksiz, əlacsız vəziyyətdədirlər.

Metbuat.az xəbər verir kii, evləri zəlzələ nəticəsində dağılan azərbaycanlılar ac-susuz halda soyuq küçələrdə gecələyiblər.

Sakinlər çadır üçün rəhbərliyə müraciət edilsə də, onların müraciətlərinə baxılmayıb.

