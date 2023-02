ABŞ prezidenti Co Bayden növbəti dəfə nitq söyləyərkən səhvə yol verib.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, ailə və tibbi icazə qanunun (FMLA) qəbul olunmasının 30-cu ildönümündə çıxış edib.

Bayden hökumətdə gender bərabərliyinin təmin olunduğunu və idarəçilikdə qadın iştirakçılığının təmin olunduğunu vurğulamaq istəyərkən dili topuq vurub.

"Kabinədəki qadınların yarısından çoxu, bəli, yarıdan çoxu qadındır", - deyə o bildirib.

