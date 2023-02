Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan özünə 280 min dollarlıq villa alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, malikanənin görüntüləri erməni KİV-də yayılıb.

Qeyd edilib ki, Ararat Mirzoyan və həyat yoldaşı Qohar Abajyan malikanəni 2022-ci ilin dekabrında 112 milyon drama alıblar.

Xatırladaq ki, Ararat Mirzoyan 2021-ci ilin avqustundan bu postda xidmət edir.

