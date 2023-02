"Ayıb olsun, indi biz İrana görə ibadət etməyək?" - Elşən Xəzər

“Məni İran agenti kimi qələmə verənlərə, sadəcə, ayıb olsun. İndi biz İrana görə ibadət etməyək?”

Metbuat.az Yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri keçmiş meyxanaçı Elşən Xəzər sosial şəbəkələrdə onun haqqında “İran agenti” deyilməsi məsələsinə aydınlıq gətirərkən deyib.

O bildirib ki, bu, yalandan başqa bir şey deyil:

“Bəli, ibadət əhliyəm, əqidəm də şiədir. Əgər mənim “İran agenti” olmağımı bununla əsaslandırırlarsa, onda belə çıxır ki, ölkənin 80 faizi agentdir? Axı ölkədə şiə çoxluq təşkil edir. İranda 40-50 ildir inqilab olub. Ondan əvvəl bəyəm bizdə şiəlik yox idi? Məhərrəmə getmir, aşura günü etmirdilər?! Belə şey olar? Vallah ayıbdır!”

E.Xəzər deyib ki, bəzi insanlar sosial şəbəkələrdə baxış sayı toplamaq üçün nə olsa yazırlar:

“Camaatın evdə anası, atası, yoldaşı, övladı var. Bir insanı ittiham edən zaman onun dəlil və sübutu olmalıdır. Bəli, mən islami şeirlər yazıram, Türkiyə, İraq, Almaniya, Rusiya, İrana dəvət edirlər, gedib şiə toplumu olan mərasimlərdə iştirak edirəm. İndi kim hara gedirsə, oranın agenti olur? Onda Türkiyənin, Almaniyanın da agenti desinlər də. O ölkələrə də gedirəm. Özü də, hansı ölkəyə getsək, sosial şəbəkələrdə özümüz çəkib paylaşırıq. Bunu hər kimdirsə, qərəzli edir. Mən belə insanlara təəccüb edirəm. Nədir axı bunların fikri? Mənim adımı İranla qəti əlaqələndirməsinlər. Allah xalqımızı qorusun!”

Meyxanaçı deyib ki, kimlərisə sosial şəbəkədə “İran agenti” adlandıranların özləri araşdırılmalıdır:

“Bu cür insanları araşdırmaq lazımdır ki, bunlar nə niyyətlə, kimin tapşırığı ilə belə şayiələr yayırlar?! Biz göz önündəyik! Hara gedib-gəlirik, kiminlə olurıq, hansı təyyarə ilə gediriksə, hamısı açıq bilinir. Bunlar axı niyə belə edirlər? Bizi dövlətimizlə, millətimizlə üz-üzə qoymaq, xalqın gözündən salmaq istəyirlər? Şükür ki, dövlət hər şeyi görür”.

E.Xəzər barmağındakı üzüklə bağlı yayılan xəbərlərə də aydınlıq gətirib:

“O üzük heç mənim olmayıb. Bir tanış şəxs onun satışı ilə məşğul idi. Mən də görüb, bəyənib paylaşdım. Hətta paylaşımda üzüklə bağlı qısa məlumat da vermişəm. Bu, hardasa, 5 il öncəyə aid görüntülərdir. İndi onu da atıblar ortaya ki, guya üzük İrandan gəlib”./Globalinfo.az

