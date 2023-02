Misli Premyer Liqasında 21-ci turun oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" "Kəpəz"in qonağı olub.

Gəncədə keçirilən matç 1:1 hesabı ilə başa çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.