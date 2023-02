Türkiyənin Diyarbəkir vilayətindən Bodruma gedən sərnişin avtobusu aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, qəza nəticəsində 6 nəfər ölüb, çox sayda insan yaralanıb.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.