Bu gün Türkiyədə çox sayda insanın ölümünə və dağıntılara səbəb olan dəhşətli zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 əyalətdə baş verən 7.4 ballıq zəlzələ nəticəsində ilkin məlumatlara görə 49 nəfər ölüb, 529 nəfər yaralıb.

Xəbər yenilənəcək...

