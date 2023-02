Zəlzələ ilə bağlı Ərdoğandan İLK AÇIQLAMA

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədə qeydə alınan zəlzələ barəsində açıqlama verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə dövlət başçısı öz tviter hesabında yazıb.

O, ilk olaraq Kahramanmaraşda baş verən, digər şəhərlərdə də hiss edilən zəlzələ ilə bağlı vətəndaşlara "keçmiş olsun" mesajı verib.

Ərdoğan qeyd edib ki, zəlzələdən zərər görən bölgələrə axtarış-xilasetmə qüvvələri cəlb edilib: "İnşallah, yaşadığımız bu fəlakətdən ən qısa vaxtda və az ziyanla keçməyi diləyirəm", - deyə o qeyd edib.

