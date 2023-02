Türkiyə ordusu zəlzələdən əziyyət çəkən əhaliyə yemək paylamağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi rəsmi tviter səhifəsində məlumat yayıb.

"Baş verən zəlzələdən sonra Malatyadakı 2-ci Ordu Komandanlığımızda xidmət edən əsgərlərimiz axtarış-xilasetmə işlərinin davam etdiyi nöqtələrdə yemək paylayaraq vətəndaşlarımıza dəstək olur. Bölmələrimiz tərəfindən zəlzələ bölgəsində səyyar mətbəx dəstəyi də təmin olunacaq", - deyə bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.