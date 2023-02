Siyasətçinin,12 günlük körpəsinin və həyat yoldaşının nəşi çıxarıldı - FOTO

İYİ Partiya Antakya Qadın Qolları başçısı Özge Alkanın əri və körpəsi ilə birlikdə dağıntılar altında qalaraq həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İYİ Partiya sədri Meral Akşener tviter hesabında məlumat paylaşıb:

"Hörmətli həmkarım, Antakya Qadın Siyasətləri başçımız Özge Alkanın həyat yoldaşı və 12 günlük körpəsi ilə birlikdə dağıntılar altında dünyasını dəyişməsi xəbəri ürəyimə od kimi düşdü... Allah ailələrinə səbr versin. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun...", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

