Türkiyədə zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalanların axtarış-xilasetmə işləri zamanı təsirli fotolar qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə dəhşətli fotolardan biri də Kahramanaraşda çəkilib.

Mesur Hancer adlı kişinin dağıntılar altında həyatını itirən 15 yaşlı qızı İrmakın əlini buraxmamasını əks etdirən foto dünya mediasının da menşetində yer alıb. Sözügedən fotoda ata dünyasını dəyişən qızının əlini bir an belə buraxmayıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

