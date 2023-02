Türkiyəyə ən çox axtarış-xilasetmə qrupu göndərən ölkələrin siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, siyahıda 725 nəfərlik heyətlə Azərbaycan birinci yerdədir. 450 nəfərdən ibarət axtarış-xilasetmə qrupu ilə İsrail 2-ci yerdədir.

