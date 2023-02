"Gent" məğlub olduğu "Qarabağ"a təşəkkür etdi

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda ötən gün "Qarabağ"ı qonağı olan "Gent" Ağdam klubuna təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçika təmsilçisi bununla bağlı klubun Feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda qeyd olunub: "Bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürlər, "Qarabağ". Gözəl şəhər, sevimli insanlar, möhtəşəm oyun. Gələn həftə görüşənədək".

Xatırladaq ki, "Qarabağ" "Gent"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Komandalar arasında cavab qarşılaşması fevralın 23-də Belçikada olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.