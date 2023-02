İşsizlərə 200 manat verilməsi ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

"Son günlər bəzi sosial media hesablarında guya işsiz şəxslərə 200 manat ödənişin verilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı DMA-nın mətbuat katibi Əsmər Nəcməddinqızı deyib. Qurum rəsmisi bildirib ki, hazırda “Məşğulluq haqqında” Qanuna əsasən işsizlik müavinəti adlı bir ödəniş növü mövcud deyil.

"Yalnız işsizlikən sığorta ödənişi adlı sosial təminat növü var ki, bu ödəniş də yalnız Qanunla nəzərdə tutulan hallarda ödənilir. Yəni, əgər vətəndaşın əmək müqaviləsinə dövlət orqanının və ya hüquqi şəxsin ləğvi, işçilərin və ya dövlət qulluqçuların sayı, ştatların ixtisar edilməsi və ya müddətli əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə əlaqədar xitam verilibsə onun işsizlikdən sığorta ödənişi üçün hüququ yarana bilər. Bu hallardan biri baş verdikdə vətəndaş DOST Mərkəzləri və ya Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Regional Məşğulluq filiallarına müraciət edərək qeydiyyata düşə bilər".

Əsmər Nəcməddinqızı qeyd edib ki, yayılan məlumatlarda deyildiyi kimi işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə hər hansı ödənişin verilməsi məsələsi gündəmdə deyil.

"Vətəndaşlardan ictimaiyyət arasında çaşqınlıq yaratmaq məqsədi daşıyan bu dezinformasiyalara inanmamağı, yalnız rəsmi məlumatları əsas götürməyi xahiş edirik".

