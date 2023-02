Şəhidin bacısının toyu oldu - Bu deputatlar iştirak etdi / FOTO

Əslən İsmayıllı rayonundan olan şəhid Cəmil Məmmədlinin bacısının toyu olub.

Metbuat.az xəbər veirr ki, toy şənliyində deputat Nigar Arpadai, Novruz Aslanov, həmçinin İsmayıllı rayon icra başçısı Nahid Bağırov da iştirak edib.

Qeyd edək ki, Cəmil Məmmədli sentyabrın 27-də Vətən Müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq onun ön cəbhəyə göndərilməsini xahiş edir. Füzuli rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edib. Oktyabr ayının 14-dən 15-ə keçən gecə Füzuli rayonunun Kürdlər kəndi istiqamətində qəhrəmancasına vuruşaraq Şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Vətən uğrunda", "Xocavəndin azad olunmasına görə", "Füzulinin azad olunmasına görə", "Cəsur döyüşçü" medalları ilə təltif edilib.

