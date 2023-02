“Qarabağ” klubların dünya reytinqində ötən ayla müqayisədə 3 pillə geriləyib.

Metbuat.az Opta statistika platformasına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu siyahının 69-cu pilləsinə düşüb.

Ağdam təmsilçisi 84,1 reytinq xalına malikdir. Reytinqin ilk “100-lüy”ündə özünə yer tapan yeganə Azərbaycan komandası olan “Qarabağ” UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsindəki rəqibi “Gent”i (Belçika) xeyli üstələyir. “Gent” hazırda 80,7 reytinq xalı ilə 138-ci pillədədir.

