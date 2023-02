"Qarabağ"la oyun öncəsi "Gent"ə böyük zərbə

"Gent"in daha iki futbolçusu Belçikada "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab matçını buraxa bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunlar müdafiəçi Cozef Okumu və yarımmüdafiəçi Endryü Hülsagerdir. Okumu Bakıdakı ilk görüşdə xəsarət alıbsa, Hülsager "Aud-Heverle Lövyen"lə çempionatın XXVI tur oyununda sıradan çıxıb.

Daha əvvəl Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionundakı qarşılaşmada zədələnən Alessio Kastro-Montesin də növbəti oyunda iştirakı sual altına düşüb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Gent"ə qarşı cavab matçını fevralın 23-də Belçikada keçirəcək. İlk oyunda Azərbaycan çempionu 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

