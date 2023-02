Xəstəxanalarda onlayn növbə rejiminə başlanılır. Onlayn növbələr "e-Tabib" tətbiqi vasitəsilə götürüləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tətbiqdə tibb müəssisələrində onlayn növbə götürülməsi üçün bölmə yaradılıb.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin rəhbəri Aynurə Əhmədova deyib ki, mobil tətbiqə Asan loginlə daxil olmaq və mobil nömrə ilə qeydiyyat mümkündür.

Ətraflı AzTV-nin videomaterialında izləyə bilərsiniz:

