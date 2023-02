Bakıda taksi sürücüsü məktəbli qıza görün nə dedi: DİN araşdırmaya başladı - FOTO

Bakıda taksi sürücüsünün məktəbli qıza qarşı etdiyi hərəkətlə bağlı sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumatı məktəblinin atası verib. O bildirir ki, uşağı məktəbə “Bolt” taksi şirkətinə məxsus 50-CJ-994 qeydiyyat nişanlı “Mercedes” markalı avtomobillə göndərib. Sürücü yolda məktəbliyə “sevgilin var?” – deyərək söhbət etməyə başlayıb. Məktəbli evə döndükdən sonra olanları anasına danışıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev açıqlamasında bildirib ki, məsələ nəzarətə götürülüb, nəticəsi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

