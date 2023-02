"Gent" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlanıb - Konfrans Liqası

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək Belçikanın “Gent” və Azərbaycanın “Qarabağ” klublarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”ın heyətində meydana Luka Quqeşaşvili, Julio Romao, Musa Qurbanlı, Abdullah Zubir, Bəhlul Mustafazadə, Leandro Andrade, Riçard Almeyda, Marko Veşoviç, Elvin Cəfərquliyev, Bədavi Hüseynov və Ramil Şeydayev çıxacaqlar.

“Gent"in heyətində isə Deyvi Rof, Mişel Nqadye-Nqacui, Xönseok Xon, Uqo Kuypers, Jülyen De Sart, Alessio Kastro-Montes, Cordan Torunariqa, Sven Kums, Nurio Fortuna, Loran Depuatr, Bruno Qodo yer alacaqlar.

Gent şəhərindəki "Gelamko Arena"da keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

