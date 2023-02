Azərbaycanı 2011-ci ildə "Avroviziya”da təmsil edən müğənni Nigar Camala hücum edən şəxs "Bolt” sürücüsü olub.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, N.Camala hücum edən Etibar adlı (şərti ad) şəxs 1999-cu ildə Göygöl rayonu, Topalhəsənli kəndində anadan olub, Binə sovxoz qəsəbəsində yaşayır.

Dünən saxlanılan Etibar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətməkdə təqsirli bilinərək 15 (on beş) gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.

