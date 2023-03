Məşhur türk müğənnisi ilə İkardi arasındakı dialoq gündəm oldu - FOTOLAR

Türkiyənin tanınmış müğənnisi Simge Sağın "Qalatasaray"ın futbolçusu Mauro İkardi barədə paylaşımı gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, İkardi sosial media hesabında müğənninin "Aşkın olayım" mahnısını paylaşıb və Sağını həmin posta etiketləyib. Bu zaman müğənni həmin postu öz instaqram hesabında paylaşaraq ürək işarəsini də əlavə edib.

Bu isə medianın gözündən qaçmayıb. Həmçinin məlum olub ki, ikili instaqram platorması üzərindən bir-birini izləyir.

Qeyd edək ki, Türkiyə "Qalatasaray"ı Fransanın PSJ komandasından argentinalı futbolçu Mauro İkardini ötən ilin sentyabrında icarəyə götürüb.

