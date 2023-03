İdman dünyası Türkiyə üçün "Çiyin-çiyinə"dir - Məşhurların ianə etdiyi məbləğlər / FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyi, Türkiyə Futbol Federasiyası, Klublar Birliyi Fondu və “beIN Media”nın birgə təşkilatçılığı ilə “Çiyin-çiyinə” adlı həmrəylik və yardım kampaniyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələlərdən zərər çəkənlər üçün təşkil edilən kampaniya çərçivəsində 845,7 milyon türk lirəsi ianə edilib. Məşhurların da qoşulduğu kampaniya davam edir.

"Passolig"in icraçı direktoru Atıl Aykar: 5 milyon türk lirəsi

"Samsunspor": 5 milyon türk lirəsi

"Vanspor" prezidenti Alim Emiroğlu: 1 milyon türk lirəsi + ev sahibi oyunlarının gəlirləri

"Başakşehir" futbolçuları 2 milyon türk lirəsi, "Bodrumspor" futbolcuları isə 2 milyon türk lirəsi ianə edib.

Hakan Çalhanoğlu millinin futbolçuları olaraq 6 milyon türk lirəsi ianə edib.

PSJ prezidenti Nasser Al-Xelaifi "Digitürk" olaraq 20 milyon türk lirəsi, PSJ olaraq 1 milyon avro, Avropa Klublar Birliyi olaraq 500 min avro ianə edib.

"İstanbulspor": 5 milyon türk lirəsi + adını açıqlamayan 5 milyon türk lirəsi

"Etimesgut Belediyespor": 100 min türk lirəsi, "Amedspor": 100 min türk lirəsi

"Iğdır Spor" prezidenti Cantürk Alagöz: 5 milyon türk lirəsi

"1907 Fənərbaxça" dərnəyinin prezidenti Rıfat Perahya: 10 milyon türk lirəsi

Eljif Elmasın formasını geyindiyi "Napoli" klubunun futbolcuları 100 min avro ianə edib.

"Adana Demirspor" prezidenti Murat Sancak şəxsən 20 milyon türk lirəsi, klub adına isə 10 milyon türk lirəsi ianə edib.

"Fatih Karagümrük" prezidenti Süleyman Hurma: 5 milyon türk lirəsi

"Kasımpaşa" klubu Antakyada 100 prefabrik ev inşa ediləcəyini açıqlayıb.

"Muşspor" prezidenti Nevzat Kaya: 3 milyon türk lirəsi

Mərkəzi Hakimlər Komitəsini prezidenti Lale Orta qurum olaraq 1.6 milyon türk lirəsi

"Fənərbaxça" prezidenti Ali Koç 100 milyon türk lirəsi ianə etdiklərini açıqlayıb. Ali Koç həmçinin 1000 konteyner almaq üçün pul topladıqlarını açıqlayıb.

"Ankaragücü" prezidenti Faruk Koca: 7 milyon türk lirəsi

Xuan Mata və Bafetimbi Qomis: 4 milyon türk lirəsi

Belçika klubu "Westerlo"nun vitse prezidenti Hasan Çetinkaya: 10 milyon türk lirəsi

"Beşiktaş" prezidenti Ahmet Nur Çebi klub adına 80 milyon türk lirəsi

"Kastamonuspor": 500 min türk lirəsi

"Qalatasaray" prezidenti bildirib ki, zəlzələ bölgəsində 250 bina inşa etməyi planlaşdırırlar. Tikintinin ümumi dəyəri 500 milyon türk lirəsidir.

