Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin yas mərasiminin vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim 3-4 mart tarixində saat 10:00-dan axşam saatlarına qədər Heydər məscidində keçiriləcək.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli dünyasını dəyişib. 48 yaşlı ilahiyyatçı ürəktutmasından həyatını itirib.

