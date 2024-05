“Əl Nəsr”in oyunçusu Kristiano Ronaldo karyerasında 891-ci qoluna imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sözügedən qolu “Əl Axdud”la olan oyunda vurub. Qeyd edək ki, qarşılaşma 2-2 hesabı ilə davam edir.

