Bu gün şəhid olan Şəhriyarın Əlibəylinin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu və Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu şəhid olublar.

Metbuat.az bu gün şəhid olan Şəhriyar Əlibəylinin fotolarını təqdim edir.

Qeyd edək ki, Şəhriyar Əlibəyli Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində doğulub. O, "Xocavəndin azad olunmasına görə", "Şuşanın azad edilməsinə görə" və "Vətən müharibəsi iştirakçısı" medalları ilə təltif olunub.

