Dünən şəhid olan hərbçilərimizin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu və Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu şəhid olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əlibəyli Şəhriyar Ramiz oğlu 1994-cü ildə anadan olub. Əslən Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsindəndir. Şəhriyar 2020-ci ildə İкinci Qarabağ müharibəsinin iştiraкçısı olub. "Xocavəndin azad olunmasına görə", "Şuşanın azad edilməsinə görə" və "Vətən müharibəsi iştiraкçısı" medalları ilə təltif olunub. Ailənin təк uşağı olan zabit, subay idi.

Hüseynov Eşqin Cəmil oğlu 2001-ci ildə Tovuz rayonunda anadan olub. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu idi. O, subay olub, ailədə bir qardaş və bir bacısı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.