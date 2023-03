Sabah Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə mətbuat konfransı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransı ali təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulunun başa çatması, onun statistikası və buraxılış imtahanlarının gedişatına həsr olunacaq.

