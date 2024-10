Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Coğrafiya fakültəsinin “Coğrafiya müəllimliyi” ixtisası üzrə I kurs tələbəsi Məhəmməd Habil oğlu Quluyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetdən bildirilib.

Məlumata görə, səhhətində uzun zamandır problem olmasına baxmayaraq, o, təhsilini davam etdirərək istədiyi ixtisasa qəbul olumuşdu.

